Strobl verteidigt Bekanntgabe von verdeckten Ermittlungen

12.03.2018, 15:39 Uhr | dpa

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Bekanntgabe verdeckter Ermittlungen der Polizei gegen kriminelle Ausländer in Sigmaringen verteidigt. Es handele sich dabei um normale polizeiliche Maßnahmen, die regelmäßig angekündigt würden - etwa, weil man sich von ihnen auch eine abschreckende Wirkung erhoffe, sagte Strobl am Montag in Stuttgart. So arbeite die Kriminalpolizei immer verdeckt. Davon zu unterscheiden seien verdeckte Ermittler. Diese werden teils mit falschen Identitäten in Szenen geschleust.

Die Polizeigewerkschaft DPolG hatte dem Minister vorgeworfen, er setze die Sicherheit von Polizeibeamten aufs Spiel. Der Kritik hatten sich FDP, SPD und die Grünen im Landtag angeschlossen. Die FDP sprach von "Geheimnisverrat". Strobl hatte mitgeteilt, dass in Sigmaringen nach Hilferufen des Bürgermeisters wegen auffälliger Asylbewerber auch "verdeckte Kräfte" des Landeskriminalamtes in der Stadt unterwegs sein werden. Damit seien aber nicht verdeckte Ermittler im engeren Sinne gemeint gewesen, sagte Strobl.

Nach seinen Angaben war der Wortlaut der Pressemitteilung mit dem Landeskriminaldirektor abgestimmt. Der Innenminister zitierte auch aus diversen Pressemitteilungen, die in der Vergangenheit von Polizeipräsidien herausgegeben wurden und in denen ebenfalls von verdeckten Ermittlungen sowie von sichtbaren und unsichtbaren Maßnahmen die Rede war.

CDU-Generalsekretär Manuel Hagel warf FDP und SPD vor, die Menschen mit falschen Informationen zu beunruhigen. Hagel griff insbesondere die SPD an. "Am Ende bleibt für mich das Fazit: Die SPD fühlt sich in der Opposition deutlich wohler als in der gestaltenden Rolle. Ich wünsche weiterhin viel Vergnügen."