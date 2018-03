Evangelische Gemeinden erneuern ihre Kirchenvorstände

12.03.2018, 15:39 Uhr | dpa

Nach den Kirchenvorstandswahlen in den evangelischen Gemeinden in Niedersachsen vom Sonntag werden etwa ein Drittel der rund 16 000 Laienfunktionen neu besetzt. Die Wahlbeteiligung war in vielen der Gemeinden rückläufig und lag zumeist unter 20 Prozent, wie die evangelischen Landeskirchen am Montag mitteilten. Die für sechs Jahre gewählten Laiengremien leiten mit dem Pastor oder der Pastorin die Gemeinde und übernehmen vielfältige Aufgaben.

Der Anteil der Frauen, die in vielen der Vorstände ohnehin schon in der Überzahl sind, stieg bei der Wahl am Sonntag weiter an. In der hannoverschen Landeskirche und der Landeskirche Schaumburg-Lippe beträgt er 58,4 Prozent und in der Braunschweiger Kirche 60,8 Prozent. Das Durchschnittsalter der Kirchenvorstände liegt etwas über 50 Jahre. Rund 3,1 Millionen evangelischer Christen in Niedersachsen waren zu der Wahl aufgerufen. Auch in den 14 lutherischen Gemeinden der Bremischen Evangelischen Kirche wurde gewählt.

Vielerorts war es schwierig, genügend Kandidaten für das kirchliche Ehrenamt zu finden. Dies hänge auch damit zusammen, dass es sich um eine Verpflichtung für sechs Jahre handelt, sagte ein Sprecher der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. In der Landeskirche Schaumburg-Lippe etwa konnte in der Hälfte der Gemeinden auf eine Wahl verzichtet werden, da die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten mit der Zahl der zu Wählenden identisch war.