Landeseigene Förderbank ILB sagt 1,6 Milliarden Euro zu

12.03.2018, 15:39 Uhr | dpa

Die landeseigene Förderbank ILB hat vergangenes Jahr rund 1,6 Milliarden Euro an Fördermitteln zugesagt. Das sind deutlich weniger als die knapp 2,0 Milliarden Euro im Vorjahr, was aber an einem Sondereffekt durch die Finanzierung des Grußflughafens BER 2016 in Höhe von 571 Millionen Euro lag, wie die Bank am Montag bei ihrer Bilanzvorlage mitteilte. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke), der auch Verwaltungsratschef ist, erklärte: "Diese Fördergelder bedeuten höhere Investitionen in Wirtschaft und Arbeit, die Schaffung von mehr Wohnraum sowie eine stetige Verbesserung der kommunalen Infrastruktur".