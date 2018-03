Schloss Güstrow wird bis 2022 zur Dauerbaustelle

12.03.2018, 15:58 Uhr | dpa

Güstrow/Rostock (dpa/mv) - Das Schloss in Güstrow wird von Mai an zur Dauerbaustelle. Bis Dezember 2022 sollen Dächer und Fassaden, das Torhaus und die Brücke komplett erneuert beziehungsweise saniert werden, sagte Robert Klaus vom Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern (BBL) am Montag in Rostock. Ziel sei, dass das Schlossmuseum in dieser Zeit zugänglich bleibt. Dies sei eine Herausforderung, da es sich um insgesamt fünf Baumaßnahmen handelt.

Ebenfalls in diesem Jahr soll mit der Schadstoffbeseitigung in dem Bauwerk begonnen werden, das als eines der bedeutendsten Renaissanceschlösser in Norddeutschland gilt. Ab der zweiten Jahreshälfte werde das Schloss eingerüstet, sagte Klaus. Bei den Schadstoffen handle es sich um "die typischen DDR-Holzschutzmittel". Erst wenn diese beseitigt seien, könne die weitergehende Sanierung starten. Für diese Arbeiten müssten die Räume verkapselt werden, um die Schadstoffe absaugen zu können.