12.03.2018, 18:49 Uhr | dpa

Eine 69 Jahre alte Frau ist in Frankfurt beim Überqueren einer Straße von einem Lastwagen erfasst worden und an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau starb nach Angaben der Polizei am Montag noch am Unfallort. Der 49-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Wie sich der tödliche Unfall auf der zweispurigen Straße ereignete, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler hoffen auf Zeugenaussagen.