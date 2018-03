Fünf Männer attackieren Mann: Polizeischüler festgenommen

12.03.2018, 19:08 Uhr | dpa

Ein Berliner Polizeischüler steht im Verdacht, mit vier anderen jungen Männern einen 36-Jährigen attackiert zu haben. Alle fünf Tatverdächtigen wurden nach dem Angriff festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie sollen am frühen Samstagmorgen in Friedrichshain das Opfer mit Reizgas besprüht und zu Boden gebracht haben. Ein Zeuge informierte die Polizei, die wenig später die Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren festnahm. Ein 19-Jähriger teilte den Beamten mit, dass er Polizeischüler sei. Zum genauen Ablauf der Tat gibt es unterschiedliche Angaben.

Erst im Januar war ein Berliner Polizeischüler nach der mutmaßlichen Bedrohung eines 19-Jährigen mit einer Pistole sofort von der Ausbildung ausgeschlossen worden. Er soll den ein Jahr Älteren vor einer Schule im brandenburgischen Falkensee mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Die Ermittler schlossen aus, dass es eine Dienstwaffe war.

Die Berliner Polizeiakademie war jüngst wegen angeblicher Missstände in die Schlagzeilen geraten. Dort wird der Nachwuchs für den mittleren Dienst ausgebildet. Im Vorjahr hatten anonyme Vorwürfe zu Diskussionen geführt, wonach Polizeischüler mit ausländischen Wurzeln durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt aufgefallen seien.