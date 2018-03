Brand in Wohnhaus in Hamburg: Drei Verletzte

12.03.2018, 20:38 Uhr | dpa

Beim Brand in einem Wohnhaus in Hamburg sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Eine 17-Jährige sei von Rettungskräften bewusstlos im Dachgeschoss gefunden worden, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Sie sei reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie habe in Lebensgefahr geschwebt. Eine weitere Bewohnerin musste im Krankenhaus behandelt werden, weil sie giftige Rauchgase eingeatmet hat. Die Feuerwehr gab das Alter der Frau mit Mitte 50 an. Außerdem verletzte sich ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten an der Hand. Er kam in eine Klinik.

Auf Bildern von der Einsatzstelle war zu sehen, wie Flammen aus einem Fenster schlugen. Am Abend war das Feuer gelöscht. Weshalb der Brand im Stadtteil Harvestehude ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte rechneten damit, dass die Nachlöscharbeiten noch mehrere Stunden dauern werden.