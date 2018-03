Tank aufgerissen: Lkw verliert auf A 111 Diesel

12.03.2018, 21:09 Uhr | dpa

Ein Lastwagen hat am Montagabend bei seiner Fahrt von den Autobahnen 111 zur 24 Diesel verloren und die Fahrbahnen verschmutzt. Nach Angaben der Feuerwehr zog sich das Fahrzeug aus bisher noch unbekannten Gründen einen fünf Zentimeter langen Riss am Tank zu, wodurch der Diesel-Kraftstoff abfloss. Die Feuerwehr habe den Riss provisorisch abgedichtet und fange jetzt den Diesel in Kanistern auf. Auf den Fahrbahnen sei Bindemittel eingesetzt worden. Welche Teile der Autobahnen wie lange gesperrt waren, konnte die Polizei nicht sagen.