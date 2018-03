Anschläge auf Moschee: Imam soll vor Gericht aussagen

13.03.2018, 02:49 Uhr | dpa

Im Prozess um die Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum in Dresden sollen heute der Imam des islamischen Gotteshauses und seine Frau aussagen. Sie befanden sich zum Zeitpunkt des Anschlages im September 2016 in der Moschee. Der Beschuldigte, ein 31 Jahre alter Mann aus Dresden, hatte beim Prozess am Landgericht Dresden die Taten gestanden. Er gab zu, vor der Fatih Camii Moschee drei selbstgebaute Rohrbomben und einen Eimer mit brennbarer Flüssigkeit nahe der Tür abgestellt und mittels Zeitschaltuhr gezündet zu haben. Nach eigenem Bekunden hatte er Menschen nicht verletzen wollen. Vor Gericht bereute er seine Tat.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden wirft ihm neben dem Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen auch versuchten Mord vor. Die Anschläge hatten kurz vor der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden bundesweit Aufsehen erregt. Nach Einschätzung von Beobachtern wird sich der Prozess wegen eines Beweisantrages der Verteidigung möglicherweise um Wochen oder gar Monate verzögern.