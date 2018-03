18-Jähriger prallt gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt

13.03.2018, 05:18 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger ist im Rems-Murr-Kreis mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahranfänger kam am Montagabend in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und musste von der Feuerwehr nach dem Unfall aus dem Wrack gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Nach einer Erstversorgung am Unfallort bei Plüderhausen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.