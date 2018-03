Sechs Verletzte nach Brand in Schießsportanlage

13.03.2018, 05:18 Uhr | dpa

Beim Brand in einer Schießsportanlage im Landkreis Karlsruhe sind am Montagabend sechs Menschen verletzt worden. Drei davon mussten wegen Rauchgasvergiftungen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Brandverletzungen erlitt demnach keiner der Geschädigten. Weil bei der Anlage viel Dämmmaterial verbaut war, habe sich die Löscharbeiten der Feuerwehr schwierig gestaltet. Die Ursache für das Feuer und die Höhe des Schadens waren bei dem Vorfall in Östringen zunächst unklar.