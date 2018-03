Auto prallt gegen Baum: Drei Männer werden schwer verletzt

13.03.2018, 09:38 Uhr | dpa

Drei junge Männer sind bei einem Autounfall in der Gemeinde Saterland im Kreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam der 26-jährige Fahrer mit seinem Wagen am späten Montagabend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er und seine beiden Mitfahrer im Alter von 22 und 25 Jahren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch unklar. Eine Befragung der drei Beteiligten war zunächst nicht möglich. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf 11 000 Euro.