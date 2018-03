Böhning wird Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium

13.03.2018, 12:09 Uhr | dpa

Der Chef der Berliner Senatskanzlei, Björn Böhning, wechselt in die Bundesregierung. Der 39-Jährige SPD-Politiker soll Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Soziales werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus zuverlässiger Quelle erfuhr. Neuer Minister in dem Ressort ist Hubertus Heil (SPD).

Böhning war von 2004 bis 2007 Bundesvorsitzender der Jusos. Seit 2007 arbeitet er in der Berliner Senatskanzlei. Zunächst war er dort als Leiter des Bereichs "Politische Grundsatz- und Planungsangelegenheiten" tätig, ehe er 2011 Chef der Senatskanzlei wurde. Er ist in dieser Funktion bislang auch Staatssekretär für Medien.

Böhning wurde in Geldern am Niederrhein geboren, wuchs in Lübeck auf und studierte an der FU Berlin Politikwissenschaft. Er gilt als enger Vertrauter von Berlins Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller. Der leitet die bundesweit einzige rot-rot-grüne Koalition unter SPD-Führung auf Landesebene.

Zunächst hatte der Berliner "Tagesspiegel" unter Berufung auf SPD-Kreise berichtet, dass Böhning in die neue Regierung von Union und SPD wechselt. Das Ressort sei noch unklar, schrieb die Zeitung.