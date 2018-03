Sanierungsexperte übernimmt Regie beim Landessportverband

13.03.2018, 11:38 Uhr | dpa

In der Finanzaffäre um den Landessportverband für das Saarland (LSVS) hat nun ein Sanierungsexperte das Sagen: Der Rechtsanwalt Franz J. Abel sei nach Forderung des saarländischen Innenministeriums bestellt worden, teilte das Ministerium am Dienstag in Saarbrücken mit. Abel solle die "notwendigen Maßnahmen zur Sanierung" des Verbandes umsetzen, der ein Millionendefizit eingefahren hat. Die bisherigen Einsparbemühungen seien nicht ausreichend, die Liquidität des Verbandes sicherzustellen und das strukturelle Minus aufzufangen, hieß es vom Ministerium.

Mit diesem Schritt ist das Präsidium des LSVS mit dessen Präsident Klaus Meiser (CDU) entmachtet worden. Die Untreue-Ermittlungen gegen Meiser als Verbandspräsident wurden indes ausgeweitet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er veranlasst haben, das ein Saarland-Sporttoto-"Verstärkungsfonds" über insgesamt rund 500 000 Euro nicht im Haushalt des Landesportverbandes ausgewiesen wurde. Dies soll er getan haben, um eine Kontrolle durch die zuständige Organe des Verbandes zu verhindern, hieß es von der Behörde.

Anschließend habe Meiser, der frühere Landtagspräsident des Saarlandes, sich über einen Teil der Summe mehrere Dutzend Barschecks ausstellen lassen und diese "nach Gutdünken" vor allem vor der Landtagswahl 2017 an verschiedene Verantwortliche von Sportvereinen verteilt - so der Vorwurf. Hier bestehe der Verdacht auf "Bildung schwarzer Kassen", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Beim LSVS sollen über einen längeren Zeitraum sollen deutlich mehr Gelder ausgegeben worden sein als es Einnahmen gab. Gegen den freigestellten Hauptgeschäftsführer laufen seit Dezember Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue.