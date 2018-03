Seniorin läuft neben Bahngleisen her: Schnellbremsung

13.03.2018, 13:39 Uhr | dpa

Weil sie an den Gleisen vor dem Bahnhof in Ludwigsburg umher geirrt ist, hat eine 79-Jährige Seniorin eine Schnellbremsung eines heranfahrenden Zuges verursacht. Der Lokführer der S-Bahn hatte die Frau am Montag im Gleisbereich rechtzeitig erkannt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Seniorin erzählte laut Polizei, sie habe sich nach einer Autopanne an der Schienenführung orientieren wollen. Bahnpassagiere wurden nicht verletzt. Die Seniorin muss mit einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.