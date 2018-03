Gift-Anschlag auf Kraftfahrt-Bundesamt vorgetäuscht

13.03.2018, 13:39 Uhr | dpa

Ein vorgetäuschter Gift-Anschlag auf das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg beschäftigt zurzeit die Kriminalpolizei. Aus einem bei der Behörde am 1. März eingegangenen Schreiben sei beim Öffnen ein feines weißes Pulver gerieselt. Eine Untersuchung der mehlartigen Substanz habe aber keine biologischen oder chemischen Risikostoffe ergeben, sagte Polizeisprecherin Sandra Otte am Dienstag. Bislang gebe es keine Verdächtigen. Der Staatsschutz ermittle wegen des Vortäuschens einer Straftat, sagte Otte. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" darüber berichtet.