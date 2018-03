Schwarzenberg Gastgeber für Türmer- und Nachtwächter-Zunft

13.03.2018, 13:49 Uhr | dpa

In Schwarzenberg treffen sich zum 33. Mal die Nachtwächter und Türmer aus Europa. Vom 10. bis 13. Mai werden in der Erzgebirgsstadt mehr als hundert Vertreter der Zunft erwartet. 23 Türmer, 83 Nachtwächter und noch einmal 76 Begleitpersonen aus acht verschiedenen Ländern hätten sich für das Treffen angemeldet, teilte die Stadt am Dienstag mit. Schwarzenberg ist nach Chemnitz 2003, Zwönitz 2006 der dritte sächsische Gastgeber.

Die Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft (EUNTZ) wurde 1987 im dänischen Ebeltoft gegründet. Mitglieder sind Städte in den neun Ländern Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Polen, Tschechien sowie der Schweiz und der Niederlande. Die meisten Vertreter kommen mit 42 Orten aus Deutschland. Aus Sachsen sind neben den drei bisherigen und kommenden Gastgeber-Städten Annaberg-Buchholz, Thum und Zittau dabei.

Die Zunft hat es sich zum Ziel gesetzt, das Brauchtum und die Tradition der Nachtwächter und Türmer zu Pflegen. Bei ihrem alljährlichen Treffen in Schwarzenberg stehen deshalb auch wieder eine musikalische Türmerstunde sowie das sogenannte "Wirtschaften" auf dem Programm. Dabei ziehen die Zunftbrüder von Gastwirtschaft zu Gastwirtschaft und tragen dort ihre Rufe und Lieder vor.

Im kommenden Jahr findet das Zunftreffen im unterfränkischen Prichsenstadt statt. Zwönitz ist 2023 dann zum zweiten Mal Gastgeber für die derzeit mehr als 110 aktiven Nachtwächter und gut 20 Türmer.