Neuer Saar-Ministerpräsident leitet Konferenz der Länder

13.03.2018, 15:39 Uhr | dpa

Saarlands neuer Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird am Donnerstag (15.) erstmals die Ministerpräsidentenkonferenz leiten, die wieder einmal in Brüssel zusammenkommt. "Das zeigt, dass die Länder selbstbewusst gegenüber der EU auftreten", sagte Hans (40) am Dienstag in Saarbrücken.

Das Saarland hat turnusgemäß für ein Jahr bis Oktober 2018 den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernommen. Dies werde "eine der ersten großen Herausforderungen" sein. Auf dem Programm stehen unter anderem die Breitbandversorgung, eine gemeinsame Agrarpolitik und die Migration.

Erleichtert zeigte sich Hans, dass es gelungen sei, das Programm kurzfristig um das Thema Situation der heimischen Stahlindustrie angesichts der angekündigten Strafzölle aus den USA zu ergänzen. Dazu habe er nicht nur Unterstützung der großen stahlproduzierenden Länder wie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erhalten. "Wir sind uns alle einig", so Hans, "dass etwas getan werden muss mit Blick auf das, was der US-Präsident vorhat." Gerade für die Großregion sei das Vorhaben "fatal".

Angst, die Ministerpräsidentenkonferenz nach erst rund zwei Wochen im Amt als Jüngster zu leiten, habe er nicht. "Ich schlafe gut", sagte er auf Nachfrage. "Ich stelle mich der Aufgabe und ich bin gerne der Neue. Das bringt eine gewisse Aufmerksamkeit - und die will ich für unser Land nutzen."