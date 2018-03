Vorsicht Autofahrer: Frösche und Kröten wieder auf Wanderung

13.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Autofahrer sollten in den kommenden vier bis sechs Wochen nicht nur auf Rehe und Wildschweine am Straßenrand achten, sondern auch auf Frösche und Kröten auf der Fahrbahn. Die Lurche beginnen bei den milden Temperaturen nach dem Winter ihre Frühjahrswanderungen zu den Laichgewässern, wie der Naturschutzbund (Nabu) am Dienstag in Schwerin mitteilte. Ab einer Nachttemperatur von etwa fünf Grad Celsius machen sie sich auf den Weg, vor allem bei Regen, wie Ulf Bähker vom Nabu in Schwerin sagte. Dort zog er mit ehrenamtlichen Helfern eine 200 Meter langen Schutzzaun. 20 Sammelbehälter im Boden fangen die wandernden Tiere auf. Ein- bis zweimal täglich werden die Leitzäune und Eimer kontrolliert, die Tiere bestimmt, erfasst und über die Straße in Richtung Laichgewässer getragen.