Requiem für Kardinal Lehmann: Aufbahrung in Mainz

13.03.2018, 17:49 Uhr | dpa

Der verstorbene Kardinal Karl Lehmann ist seit diesem Dienstag in Mainz aufgebahrt. Zahlreiche Menschen kamen zu einer Totenmesse für den früheren Mainzer Bischof in die Augustinerkirche, die Seminarkirche des Predigerseminars. Eine Woche lang können sich die Menschen von Kardinal Lehmann verabschieden, der am Sonntag den Folgen eines Schlaganfalls erlegen war. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nahm an dem Gottesdienst teil. Bischof Peter Konlgraf betete zuvor gemeinsam mit dem Domkapitel - einem Kollegium von Geistlichen - vor dem aufgebahrten Leichnam.