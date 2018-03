Warnung vor betrügerischen Anbietern von Pflasterarbeiten

13.03.2018, 17:49 Uhr | dpa

Die Polizei in Mannheim warnt vor Betrügern, die mit Werbeflyern Pflasterarbeiten auf Grundstücken anbieten und dann mit vorausgezahltem Geld verschwinden. Auf diese Weise sei eine 55-Jährige in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) um mehrere Tausend Euro gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nachdem sie einen entsprechenden Auftrag erteilt hatte, verlangte man von ihr 4500 Euro für die Pflastersteine. Als die Frau wegen dilettantisch ausgeführter Vorarbeiten Verdacht schöpfte, waren die Arbeiter mit dem Geld verschwunden.

Die Polizei geht davon aus, dass solche Betrüger weitere Opfer suchen und warnt vor Haustürgeschäften mit reisenden Arbeitergruppen. Sie kämen oft in Fahrzeugen mit britischen oder französischen Zulassungen. Versprochene Arbeiten führten sie nicht fachgerecht aus. Zudem hinterzögen sie Steuern und Abgaben.