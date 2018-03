Zu viel Kohlenmonoxid: Shisha-Bars in Koblenz geräumt

13.03.2018, 17:49 Uhr | dpa

Wegen zu hoher Kohlenmonoxidwerte sind in Koblenz Shisha-Bars und Wohnungen geräumt worden. Ein Mensch sei mit Anzeichen einer Vergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Sie hatte am Wochenende elf Shisha-Bars kontrolliert. In vier von ihnen schlugen Warnmelder der Prüfer an. In zwei Lokalen seien die Werte des giftigen Kohlenmonoxids so hoch gewesen, dass die Feuerwehr zum Entlüften anrückte. Gäste und Bewohner benachbarter Wohnungen mussten die Gebäude verlassen.