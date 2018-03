Einbruchserie geklärt: Verdächtige in Untersuchungshaft

13.03.2018, 17:49 Uhr | dpa

Zwei Männer sollen für eine Einbruchserie in Rheinland-Pfalz und im Saarland verantwortlich sein. Die Polizei legt den beiden mehr als 20 Taten zur Last. Den Ermittlungen zufolge stieg das Duo in Wohnungen und Betriebe ein und knackte Automaten. Die Taten sollen die Männer seit Jahresanfang im Gebiet um Kusel und in Landstuhl sowie im Saarland begangen haben. In ihren Wohnungen sei umfangreiches Beweismaterial und Diebesgut gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 25 Jahre alten Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.