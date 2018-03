So wenige Straftaten wie seit 20 Jahren nicht mehr

14.03.2018, 15:29 Uhr | dpa

Die Zahl der Straftaten in Rheinland-Pfalz ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren gefallen. Im vergangenen Jahr habe die Polizei rund 252 000 kriminelle Handlungen verzeichnet, das seien acht Prozent weniger als im Vorjahr, erklärte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2017 am Mittwoch in Mainz.

Die Sicherheit habe sich verbessert, betonte er. Besonders stark zurück gingen die Wohnungseinbrüche. Auch Mord und Totschlag kamen in Rheinland-Pfalz weniger häufig vor. Einige Kriminalitätsphänomene breiteten sich allerdings aus - vor allem jene, die von professionellen Banden verübt werden. So vervielfachte sich die Zahl der Betrügereien durch falsche Polizisten. Ähnlich schnellte die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten nach oben. Diese Banden seien äußert professionell und gingen sehr brutal vor, erklärte Lewentz.