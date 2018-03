Scharf und Huber müssen zum Bayern-Ei-Skandal aussagen

14.03.2018, 01:59 Uhr | dpa

Ein aufgeschlagenes Ei liegt zwischen anderen Eiern in einem Karton. Foto: Armin Weigel/Archiv (Quelle: dpa)

Mit Ulrike Scharf und Marcel Huber müssen heute die beiden verantwortlichen CSU-Umweltminister während des Bayern-Ei-Skandals im Untersuchungsausschuss des Landtags aussagen. Insbesondere vom amtierenden Staatskanzleichef Huber erwartet sich die Opposition im Ausschuss Antworten über die Hintergründe des Salmonellenskandals im Jahr 2014, für den die niederbayerische Firma Bayern-Ei verantwortlich gemacht wird. Huber war damals als Minister für den Verbraucherschutz zuständig.

Aus der Sicht von Freien Wählern, SPD und Grünen haben die Staatsregierung, aber auch andere Behörden trotz früher Kenntnis von dem Skandal die Bevölkerung nicht ausreichend gewarnt und geschützt. In mehreren europäischen Ländern waren damals Menschen an Salmonellen erkrankt; mindestens ein Mensch soll an den Folgen gestorben sein.

Bei Scharf dürften sich die Fragen auf die Zeit ab ihrer Amtsübernahme 2014 beschränken. Auch bei der Aufarbeitung der Vorkommnisse sowie der politischen Konsequenzen, etwa in Form von mehr Kontrolleuren und strengeren Kontrollen, sieht die Opposition große Defizite. Im Ausschuss hatten bereits mehrere Landräte und Experten über die Überlastung der kommunalen Veterinäre geklagt. Erst seit kurzem ist die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen als Spezialbehörde für die Kontrolle von überregional tätigen Lebensmittel- und Geflügelgroßbetrieben zuständig.