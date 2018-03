Unbekannte wollen Geldautomat in Erfurt stehlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, einen Geldautomaten aus einer Bankfiliale in Erfurt zu stehlen. Die Täter wollten das Gerät aus der Wand herausreißen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Als ein Alarm losging, flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Der Geldautomat und die Wand, in der das Gerät montiert war, wurden laut Polizei schwer beschädigt. Die genaue Schadenssumme war noch unklar. Von den Tätern fehlte bisher jede Spur.