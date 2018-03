14.03.2018, 09:19 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Toten in Freiberg ist die Identität der Frau weiter unklar. "Die Ermittlungen laufen noch", sagte ein Polizeisprecher in Chemnitz am Mittwoch. Die Leiche war am Dienstag im Schwanenschlossteich entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte eine Obduktion angeordnet. Hinweise auf eine Straftat gab es laut Polizei zunächst nicht.