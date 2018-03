Möglicherweise bewaffneter Jugendlicher: Großeinsatz

14.03.2018, 11:08 Uhr | dpa

Ein möglicherweise bewaffneter Jugendlicher hat am Mittwochmorgen in Ludwigshafen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Spezialkräfte durchsuchten ein Schulzentrum im Stadtteil Mundenheim nach einem Jungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Zeugin hatte kurz vor Unterrichtsbeginn gemeldet, dass ein 14-Jähriger mit einer Pistole über die Straße gelaufen sei. Die beiden in dem Schulzentrum untergebrachten Schulen teilten auf ihren Internetseiten mit, dass keine akute Bedrohung vorliege.

Die Polizei riegelte die Straße am Schulzentrum ab. Beamte mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen sicherten die Eingänge der Realschule und des Gymnasiums, während Kollegen Klassenraum für Klassenraum durchsuchten. Die Schulen wurden während des Einsatzes nicht geräumt, die Schüler blieben in den Unterrichtsräumen und Turnhallen.

Auf der Internetseite der Karolina-Burger-Realschule teilte Schulleiter Oliver Hornickel mit: "Im Schulzentrum selbst gibt es im Moment keine wahrnehmbare Gefahrensituation." Die Polizei habe die Lage im Griff, es laufe alles sehr geordnet und professionell ab. "Bitte machen Sie sich keine Sorgen", appellierte er. Die Leitung des benachbarten Heinrich-Böll-Gymnasiums rief Eltern auf, ihre Kinder nicht anzurufen oder abzuholen. "Es handelt sich hierbei um keine akute Bedrohungslage, sondern um reine Vorsichtsmaßnahmen", schreibt die Schule auf ihrer Internetseite. An den beiden Schulen werden zusammen rund 1200 Schüler unterrichtet.