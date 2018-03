Gedenkstätten in Bayern und Österreich: Engere Kooperation

14.03.2018, 10:49 Uhr | dpa

Bayern und Österreich wollen in der Gedenkstättenpädagogik enger zusammenarbeiten. Man könne von den Erfahrungen bei den KZ-Gedenkstätten in Flossenbürg in der Oberpfalz und in Mauthausen nahe Linz gegenseitig lernen, sagte Bayerns Bildungsminister Ludwig Spaenle (CSU) laut Mitteilung vom Mittwoch. Arbeit und Leben in beiden Konzentrationslagern seien geprägt gewesen von den Qualen im Steinbruch. Von der jeweiligen Aufarbeitung könnten beide Gedenkstätten bei ihrer Arbeit profitieren.

Spaenle hatte sich vergangene Woche in Wien mit dem österreichischen Ressortchef Heinz Faßmann ausgetauscht. "Ich habe meinem Amtskollegen den Vorschlag gemacht, ein Memorandum of Understanding auszuarbeiten und zu vereinbaren", sagte Spaenle. Dabei handelt es sich laut einem Sprecher um eine Rahmenvereinbarung, die es Kultureinrichtungen erleichtern soll, miteinander zu kooperieren. Solche Vereinbarungen habe der Freistaat bereits mit Tschechien und Israel.