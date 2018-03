Unis starten Studium für digital unterstützte Humanmedizin

14.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Die Universitäten Bonn und Siegen starten eine Kooperation zur langfristigen Bekämpfung des Hausärztemangels in den ländlichen Regionen. Beide bieten ab dem kommenden Wintersemester im Verbund mit vier Siegener Kliniken einen gemeinsamen humanmedizinischen Studiengang an. Das Modellprojekt solle auch dazu beitragen, den Anforderungen einer digital unterstützen Hochleistungsversorgung gerecht zu werden, sagte NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Mittwoch bei der Vorstellung des Modellprojekts. Jährlich sollen 25 Studierende aufgenommen werden.