Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

14.03.2018, 12:38 Uhr | dpa

Nach drei Einbruchsversuchen haben Polizisten im Hamburger Stadtteil Ottensen zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Nach Angaben der Polizei stieß ein 24-jähriger Bewohner am Dienstag in seinem Wohnungsflur auf die beiden Männer, worauf diese die Flucht ergriffen. Fahnder konnten die Tatverdächtigen jedoch nach kurzer Zeit stellen. Bei der Festnahme fanden die Beamten mehrere Einbruchswerkzeuge. Bevor der 24-Jährige auf die beiden Einbrecher aufmerksam wurde, hatten diese nach Polizeiangaben bereits vergeblich versucht, in zwei andere Wohnungen des Hauses einzudringen.