Schulessen in Thüringen soll besser werden

14.03.2018, 12:38 Uhr | dpa

Die Verpflegung in Thüringer Schulen soll nach Willen des Verbraucherschutzministeriums besser werden. Deshalb soll die Vernetzungsstelle Schulverpflegung in diesem Jahr rund 50 000 Euro mehr Fördermittel bekommen, wie das Verbraucherschutzministerium am Mittwoch vor dem Weltverbrauchertag mitteilte. Auch für 2019 sei eine Aufstockung der Mittel vorgesehen. Grund sei der hohe Anteil fettleibiger Schulanfänger im Freistaat. Demnach sei im vergangenen Jahr mehr als jeder zehnte Schulanfänger (12,1 Prozent) übergewichtig gewesen. Verbraucherschutzminister Dieter Lauinger (Grüne) spricht laut Mitteilung von "dringendem Handlungsbedarf, Kinder frühzeitig an eine gesunde Ernährungsweise herauszuführen."