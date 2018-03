Vermieter will Wohnung inspizieren und trifft auf Schwein

14.03.2018, 13:58 Uhr | dpa

Eine schweinische Überraschung hat ein Vermieter in der Pfalz erlebt. Er habe nach dem Auszug seiner Mieterin die Wohnung inspizieren wollen und sei dabei auf ein Schwein getroffen, teilte die Polizei in Germersheim am Mittwoch mit. Angesichts der großen Sau in der Wohnung in Westheim traute sich der Vermieter am Dienstag nicht in die Räume und alarmierte die Polizei. Es handelte sich bei dem Tier um das Hausschwein der Mieterin. Die Beamten brachten es in den Garten, dort sollte es von seiner Eigentümerin abgeholt werden. Warum sich das Schwein noch in der Wohnung befunden hatte, war zunächst nicht bekannt.