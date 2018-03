Mann von Räuber-Duo in eigener Wohnung überfallen

14.03.2018, 14:09 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte haben in Bad Oldesloe einen 40-Jährigen in dessen eigener Wohnung überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lauerten die beiden Täter dem Mann am Dienstagmorgen beim Verlassen seines Hauses auf und drängten ihn gewaltsam in die Wohnung zurück. Dort forderten sie Bargeld von ihm, bedrohten den 40-Jährigen mit einem Messer und schlugen auf ihn ein. Da der Mann kein Geld bei sich hatte, fesselten ihn die Täter und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Dabei standen sie über ein Funkgerät in Kontakt mit einer dritten Person. Anschließend ergriffen die Räuber die Flucht. Nachdem das Opfer sich aus eigener Kraft befreien konnte, alarmierte es die Polizei. Trotz Sofortfahndung konnten die Täter entkommen.