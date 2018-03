Bisher kein Kompromisskandidat für Verfassungsgerichtsspitze

14.03.2018, 15:29 Uhr | dpa

Für das Präsidentenamt beim Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar gibt es bisher noch keinen gemeinsamen Personalvorschalg von Regierungskoalition und CDU. Das bestätigten Vertreter von Linke, SPD, Grünen und der CDU als größter Oppositionsfraktion am Mittwoch in Erfurt. Eigentlich sollte ein Nachfolger für Gerichtspräsident Manfred Aschke in der Landtagssitzung in der kommenden Woche gewählt werden. Die Wahl, für die eine Zwei-Dritte-Mehrheit notwendig ist, war bereits im Februar von der Tagesordnung des Landtags gestrichten worden.

Ein Vorschlag von CDU-Fraktionschef Mike Mohring, in der kommenden Woche zumindest zwei Verfassungsrichter zu wählen, um das Weimarer Gericht arbeitsfähig zu halten, stieß bei den Koalitionsfraktionen auf rechtliche Bedenken. Die Amtszeit von Gerichtspräsident Aschke endet in der zweiten Märzhälfte, weil er die Altersgrenze von 68 Jahren erreicht.