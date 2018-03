Flensburgs Oberbürgermeisterin schockiert über Gewalttat

14.03.2018, 15:29 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen hat sich Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) bestürzt geäußert. "Ich bin grundsätzlich schockiert, weil das ein so tragischer Vorfall ist", sagte Lange am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hoffe, dass die Ermittlungen sehr schnell Aufschluss darüber geben, was tatsächlich passiert ist."

Eine Jugendliche war Montagabend mit schweren Stichverletzungen in ihrer Flensburger Wohnung gefunden worden. Seit Dienstag sitzt ein 18-Jähriger aus Afghanistan wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch unklar.

Ihr sei sehr daran gelegen, der Familie des Mädchens ihr Beileid auszurichten, sagte Lange. "Wir alle sind betroffen." Nun müssten die Ermittlungen abgewartet werden. "Darauf sollten wir Rücksicht nehmen und nicht spekulieren."