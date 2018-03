Verbotener Elektroschocker verletzt Zöllner

14.03.2018, 15:38 Uhr | dpa

Beim Öffnen eines Pakets aus China hat sich ein Zöllner mit einem als Taschenlampe getarnten Elektroschocker verletzt. Wie das Hauptzollamt Osnabrück mitteilte, wurde das Paket am Mittwoch geöffnet, als der Empfänger es vom Zoll abholen wollte. Insgesamt waren drei Elektroschocker in dem Karton. In Deutschland sind Elektroschocker, die einen Gebrauchsgegenstand vortäuschen oder wie Alltagsgegenstände aussehen, als getarnte Waffen verboten. Den Empfänger erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.