Tarife

Verdi kündigt Warnstreiks im öffentlichen Dienst an

28.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Kurz vor einer neuen Tarifrunde im öffentlichen Dienst müssen sich die Bürger wieder auf bundesweite Warnstreiks einstellen. Nach einer Osterpause seien Arbeitsniederlegungen insbesondere zwischen dem 9. und 13. April geplant, kündigte der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, am Mittwoch in Saarbrücken an. "Gehen Sie davon aus, dass die Mobilisierung breit ist und auch flächendeckend", sagte er. "Das schließt den Kita-Bereich ebenso ein wie die Abfallentsorgung und die Flughäfen ebenso wie die Krankenhäuser."

Im Tarifstreit für die 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen seien die beiden bisherigen Verhandlungsrunden "komplett ergebnislos" geblieben. Jetzt sei es Zeit, vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April ein deutliches Zeichen zu setzen. "Die dritte Runde muss die Runde sein, wo die Blockade-Situation aufgelöst wird und wir zu einem tragfähigen Ergebnis gelangen", sagte Bsirske.

Verdi fordert unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Außerdem sollen die Ausbildungsentgelte um 100 Euro pro Monat steigen.

Im Saarland ist am 12. April eine zentrale Streik-Mobilisierung geplant. "Dieses Mal werden auch die Krankenhäuser dabei sein. Das komplette Portfolio des öffentlichen Dienstes", sagte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Thomas Müller. Aufgerufen seien die Kitas, die öffentliche Verwaltung, die Ver- und Entsorgung, die Bundeswehr und die Schleusen. Davon ausgenommen seien aufgrund eines anderen Tarifbereiches der öffentliche Personennahverkehr und der Flughafen. Müller rechnet im Saarland mit über 3000 Teilnehmern.