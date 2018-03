Polizei-Großeinsatz wegen Drogen- und Waffenkriminalität

14.03.2018, 17:29 Uhr | dpa

Im Kampf gegen Drogen- und Waffenkriminalität sind Polizei und Zoll mit einem Großaufgebot in Leipzig im Einsatz. 450 Kräfte seien im Osten und Norden der Stadt vor Ort, um unter anderem Beweismaterial zu Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, zu Fälschungsdelikten oder Steuerstraftaten sicherzustellen, wie das Landeskriminalamt am Mittwoch in Dresden mitteilte. Durchsucht würden unter anderem Geschäftsräume und Grundstücke. Weitere Einzelheiten nannte die Behörde zunächst nicht. Es sei mit Verkehrseinschränkungen wegen Umleitungen und Ausfällen zu rechnen. Der Leipziger Osten - wie die Eisenbahnstraße - ist seit Jahren ein Schwerpunkt der Kriminalität in Leipzig.