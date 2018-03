Keine Änderung bei Höchstalter für Verbeamtungen in MV

14.03.2018, 17:29 Uhr | dpa

Für die Verbeamtung von Lehrern, Juristen, Polizisten und Verwaltungsmitarbeitern gilt in Mecklenburg-Vorpommern voraussichtlich weiter das Höchstalter von 40 Jahren. Die Linke fand am Mittwoch im Landtag in Schwerin keine Unterstützung für den Vorstoß, im Beamtengesetz die Altersgrenze nach dem Beispiel anderer Bundesländer auf 45 Jahre zu erhöhen. Dem Gesetzentwurf der Oppositionsfraktion blieb die Überweisung in die Ausschüsse verwehrt. Er wird damit voraussichtlich im Juni zur zweiten Lesung aufgerufen, hat aber auch dann keine Chance auf eine Mehrheit.

Die Linke-Abgeordnete Jeannine Rösler bedauerte die Ablehnung. Damit bleibe es im bundesweiten Ringen um qualifizierten Berufsnachwuchs bei einem wesentlichen Wettbewerbsnachteil. Torsten Renz von der CDU verteidigte die im Land geltende Altersgrenze. Die Erhöhung um 5 auf 45 Jahre sei mit Mehrkosten von 100 Millionen Euro für das Land verbunden, sagte er. Mecklenburg-Vorpommern hatte sich lange gegen eine Verbeamtung von Lehrern gesperrt, sich dann 2013 aber doch dem Wettbewerbsdruck gebeugt.