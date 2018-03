Polizei übergibt Anklageschrift und findet Drogenkonsumenten

14.03.2018, 17:29 Uhr | dpa

Beim Überreichen einer Anklageschrift in Kaiserslautern hat die Polizei vier Drogenkonsumenten auf frischer Tat ertappt. An deren Wohnzimmertisch seien weiße, pulverförmige Reste zu sehen gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Daneben hätten die üblichen Utensilien zum Drogenkonsum gelegen. Bei der anschließenden Durchsuchung am Dienstag fanden die Beamten außerdem Marihuana und Haschisch. Die Polizisten waren in der Wohnung, um einem 40-jährigen Mann eine Anklage des Amtsgerichts wegen Drogenhandels zu übergeben.