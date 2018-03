Fünf Menschen bei Unfall auf Autobahn bei Boppard verletzt

14.03.2018, 18:19 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 im Hunsrück sind fünf Menschen verletzt worden. Manche von ihnen wurden am Mittwoch nach Polizeiangaben mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Die A 61 war ab der Anschlussstelle Boppard in Fahrtrichtung Norden für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Zu dem Unfall in der Mittagszeit kam es, weil der 27 Jahre alte Fahrer eines Lkw nahezu ungebremst in einen Kleintransporter am Ende eines Staus fuhr. Dieses Montagefahrzeug mit drei Männern wurde mit hoher Wucht auf einen davor stehenden Sattelzug gedrückt, der wiederum gegen zwei Personenwagen geschoben wurde. Der zunächst eingeklemmte 44 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters wurde lebensgefährlich verletzt. Auch dessen Mitfahrer, beide 27 Jahre alt, erlitten schwere Verletzungen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher und eine Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt. Insgesamt waren an dem Unfall sieben Fahrzeuge beteiligt.