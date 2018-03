14.03.2018, 18:19 Uhr | dpa

Eine 57-Jährige hat vor einer Gemeinschaftsschule in Überlingen (Bodenseekreis) mehrere Kinder mit einem Taschenmesser bedroht. Den Acht- bis Zehnjährigen sei es am Dienstagmittag aber gelungen, wegzulaufen und ihren Lehrern Bescheid zu geben, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Konstanz am Mittwoch mitteilten. Die offenbar psychisch verwirrte Frau sei von der Polizei kurz darauf in der Nähe der Schule vorläufig festgenommen und in die Psychiatrie eingeliefert worden.