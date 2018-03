Wolfs-Hybriden: Kosten für Fangaktion Thema im Landtag

14.03.2018, 18:28 Uhr | dpa

Ein Wolf (Canis lupus) steht in einem Wildpark in seinem Gehege. Foto: Alexander Heinl/Archiv (Quelle: dpa)

Die Kosten für die Fangaktion der Ohrdrufer Wolf-Hund-Hybriden haben die Mitglieder des Umweltausschusses im Thüringer Landtag bei der Sitzung am Mittwoch beschäftigt.

Ein Großteil der bisherigen Ausgaben ging an den Alternativen Bärenpark in Worbis (70 000 Euro), teilte der Ausschussvorsitzende Tilo Kummer (Linke) auf Anfrage mit. Dort wurde ein Gehege eingerichtet, in dem die Hybride ein neues Zuhause finden sollen, sollten sie lebend gefangen werden. Die Tiere sollen aus Artenschutzgründen entweder getötet oder gefangen werden.

Die Investition in den Park sei unabhängig vom Erfolg der Fangaktion lohnenswert, wurde nach Darstellung Kummers im Ausschuss dargelegt. Auch verletzte Wölfe könnten so im Park untergebracht werden. Zwar ist die Wolfsmutter der Hybriden in Ohrdruf bisher Thüringens einziger nachgewiesener Wolf. Experten gehen aber davon aus, dass zunehmend Wölfe auch hier unterwegs sein werden. Selbst wenn sie nicht sesshaft werden, bestehe die Gefahr, dass die Tiere auf ihrer Wanderschaft etwa durch Autounfälle verletzt werden, so Kummer. Dann müssten sie möglichst artgerecht unterkommen.