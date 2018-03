Leipzig kurzfristig ohne Sabitzer gegen St. Petersburg

14.03.2018, 18:49 Uhr | dpa

RB Leipzig muss kurzfristig ohne Offensivkraft Marcel Sabitzer das Rückspiel in der Europa League beim FC Zenit St. Petersburg bestreiten. "Ich musste Marcel Sabitzer zu Hause lassen", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend in St. Petersburg. Der Rücken des im Mittelfeld und Sturm einsetzbaren 23-Jährige habe beim Abschlusstraining, das am Vormittag in Leipzig stattgefunden hatte, zugemacht. Ansonsten stehen Hasenhüttl alle Spieler zur Verfügung.

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel reicht dem Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga an diesem Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) ein Remis am zum Weiterkommen. Es wäre die erstmalige Viertelfinal-Teilnahme im Europapokal für den 2009 gegründeten Verein.

Hasenhüttl bekräftigte noch einmal, dass seine Mannschaft sich nicht hintenreinstellen werde, sondern versuche, "selbst ein Tor zu erzielen. Am besten das erste".