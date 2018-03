Berlin will Kulturstätte Radialsystem kaufen

14.03.2018, 19:28 Uhr | dpa

Berlin will die Kulturstätte Radialsystem in Friedrichshain kaufen. "Erstmals sichert das Land Berlin einen Kulturstandort in dieser Größenordnung durch Ankauf", erklärte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Mittwoch. "Die Einmaligkeit des Vorganges zeigt die Probleme, vor denen wir in dieser Stadt aufgrund des hohen Verwertungsdrucks auf Immobilien stehen: Wenn wir kulturelle Räume dauerhaft sichern und halten wollen, werden wir dazu auch verstärkt zum Mittel des Ankaufs greifen müssen", so der Senator.

Mit dem vor zehn Jahren gegründeten Veranstaltungszentrum für Tanz und Musik an der Spree bleibe eine wichtige Institution für die freie Szene erhalten. Das Abgeordnetenhaus müsse dem Kauf noch zustimmen, hieß es weiter.