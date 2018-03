Flughafen Erfurt-Weimar plant elektrische Arbeitsfahrzeuge

14.03.2018, 19:38 Uhr | dpa

Für den Transport von Gangway oder Gepäck setzt der Flughafen Erfurt-Weimar künftig auf elektrisch betriebene Arbeitsfahrzeuge. Die Entwicklung der Elektromobilität auf dem einzigen internationalen Flughafen in Thüringen werde vom Bundeswirtschaftsministerium mit 2,6 Millionen Euro gefördert, teilte das damit beschäftigte Konsortium mit. Kern ist den Angaben zufolge die Entwicklung eines elektrischen Geräteträgers, an den verschiedene Fahrzeuge gekoppelt werden können. Durch dessen Nutzung könne die Zahl der einzelnen Spezialfahrzeuge verringert werden. Dadurch ließen sich Schadstoffausstoß und Lärmbelastung senken.

Bislang stehen auf dem Airport für unterschiedliche Transportaufgaben verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung, zum Beispiel Tank- und Frischwasserwagen. Die meisten von ihnen sind mit einem Dieselantrieb ausgerüstet. Dieselmotoren stehen wegen der von ihnen ausgestoßenen gesundheitsschädlichen Stickoxiden stark in der Kritik.

Das Entwicklungsprojekt läuft über drei Jahre. An dem Konsortium ist neben dem Flughafen und Fahrzeugherstellern auch das Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Ilmenau beteiligt. Den Flughafen Erfurt-Weimar nutzten im vergangenen Jahr annähernd 284 000 Menschen für An- und Abflüge. Außerdem wurden rund 3400 Tonnen Luftfracht umgeschlagen.