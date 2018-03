HSV Norderstedt hört mit Handball auf und wird Förderverein

14.03.2018, 21:09 Uhr | dpa

Der Handball-Sportverein Norderstedt hat seine Oberliga-Lizenz für die nächste Saison an den Altrahlstedter Männer- Turnverein (AMTV) weitergereicht. Damit beende der HSV Norderstedt sein Dasein als Handballverein, teilte der Club am Mittwoch mit. Der HSV wandelt sich in einen Förderverein und eine Agentur für Leistungssport um.

Der HSV Norderstedt hatte sich 2015 gegründet und die Mannschaft vom einstigen Handball-Zweitligisten SV Henstedt-Ulzburg übernommen. Weil ein Sponsor seinen finanziellen Zusagen nicht nachgekommen war, mussten sich die Schleswig-Holsteiner aus der 3. Liga abmelden. Für einen Start in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein in der nächsten Saison fehlt dem Verein jedoch eine Mannschaft.

Der Verein firmiert künftig unter dem Namen ProSport Nord Förderverein von 2015 e.V. Unterstützt werden sollen Leistungssportler, insbesondere Nachwuchsathleten in verschiedenen Sportarten.