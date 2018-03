14.03.2018, 21:19 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Kiel sind sechs Menschen in einem Linienbus leicht verletzt worden. Der Bus sei am Mittwochabend auf ein Auto aufgefahren, das auf ein anderes Auto geprallt war, sagte ein Polizeisprecher. Das vordere Auto habe an einer Kreuzung gebremst, obwohl die Ampel auf Grün stand. Auch ein Insasse dieses Wagens habe leichte Verletzungen erlitten. Alle Fahrzeuge seien später weiter gefahren.