Heynckes hofft auf schnelle Thiago-Rückkehr

14.03.2018, 21:48 Uhr | dpa

Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes hofft, dass Mittelfeldspieler Thiago nach seiner Verletzung im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Besiktas Istanbul schnell wieder zur Verfügung steht. "Er hat unter der Fußsohle einen Schmerz gespürt. Ich glaube nicht, dass es schwerwiegend ist", sagte der Coach am Mittwoch nach dem 3:1-Erfolg.

Der 26 Jahre alte Spanier hatte in der 18. Minute das Bayern-Führungstor erzielt, musste jedoch in der 35. Minute ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung am Donnerstag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.